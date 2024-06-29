رئيس الوزراء: يجب الابتعاد عن السياقات الروتينية في تنفيذ المشاريع

2024-06-29 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بالابتعاد عن السياقات الروتينية في تنفيذ المشاريع.وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال زيارته مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد: "زيارتنا للأعظمية ليست زيارة عابرة"، مشدداً على أن "مشاريع المدارس والمراكز الصحية والمشاريع المقرة ضمن موازنة أمانة بغداد ومحافظة بغداد وصندوق الإعمار وديوان الوقف وأي موازنات أخرى جميعها ستنفذ".وأضاف أن "جميع المشاريع المقرة والمتوقفة ستنفذ، وبما يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات في القضاء".ودعا، الجميع إلى "تضافر الجهود، والابتعاد عن السياقات الروتينية في تنفيذ المشاريع".