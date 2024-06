2024-06-29 14:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شرطة ذي قار اليوم عن نجاحها في القبض على 3 متهمين إثر مشاجرة مسلحة اندلعت في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية. وبحسب مصدر في الشرطة تحدث لشبكة اخبار الناصرية ان المشاجرة تطورت إلى مواجهة مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية، مما استدعى تدخل القوات الأمنية التي طوقت مكان...

The post اعتقال ثلاثة متهمين بعد مشاجرة مسلحة في الشطرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.