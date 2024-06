2024-06-29 14:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، ارشد الحاكم، خلال إيجازه النصف سنوي، عن نجاح الجهاز في اختراق حركة سلوكية منحرفة تطلق على نفسها “القربانيين” أو “العليُ اللهية”. وأوضح الحاكم أن هذه الحركة تقوم بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بإجراء قرعة بين أعضائها، ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار...

The post الأمن الوطني يطيح بـ 31 متهما في “حركة القربانيين“ المسؤولة عن عمليات انتحار في ذي قار والبصرة وواسط appeared first on شبكة اخبار الناصرية.