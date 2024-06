خطة لمواجهة الحمى النزفية وبناء مجزرة حديثة في ذي قار

2024-06-29 14:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، إن اللجنة عقدت جلسة اليوم في دائرة البيئة لمناقشة الواقع البيئي في المحافظة. وأضاف الخفاجي في تصريح لتلفزيون الناصرية المحلي أن الجلسة، التي حضرها النائب الأول للمحافظ ومسؤولون من مختلف الدوائر المعنية، تناولت بالبحث وضع...

