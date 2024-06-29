اطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في الأعظمية

2024-06-29 14:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت عن إطلاق حزمة من المشاريع لتطوير مدينة الأعظمية، في مختلف المجالات والقطاعات. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني زار مدينة الأعظمية صباح اليوم السبت وأطلق مشروعين لفكّ الاختناقات المرورية، اشتمل الأول على إقامة جسر جديد يربط بين الكاظمية والأعظمية، بينما تضمن الآخر ربط مجسّر محمد القاسم بشارع المشاتل، ساحة عنتر- ساحة الدلال. و وجّه السوداني، حسب البيان بتنفيذ حملة تنظيف وتأهيل لشوارع وأزقة الأعظمية ومتنزهاتها، وتطوير وتأهيل محلتي 308، و 310 السكنيتين، وإكمال تطوير 8 شوارع رئيسة، وكذلك استحداث وتنفيذ بوابات تليق بمكانة مدينة الأعظمية، وتطوير ضفاف نهر دجلة بطول 1650 م