رئيس الجمهورية يؤكد على التعايش السلمي واحترام حقوق الانسان

2024-06-29 14:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، أن التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان ضمانة للارتقاء بالحياة، داعياً إلى الحرص الشديد على ترسيخ العيش المشترك على أسس تضمن حقوق الجميع. وقال رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال مؤتمر (ملتقى الثقافتين العربية – الكردية) في بغداد إن "الاهتمام الأساسي للمركز الثقافي العربي الكردي هو العمل على تنمية المشتركات الثقافية وتطويرها بما يخدم حياة التعايش الايجابي". وأضاف، أن "التاريخ القريب والبعيد يلهمنا بالكثير من التجارب والخبرات التي أسهم فيها العمل الثقافي في تنمية قيم التعايش والتآلف والمحبة والأخوة ما بين الجميع من مختلف القوميات في المنطقة". وتابع، "نستذكر الأدوار الثقافية المهمة لعدد