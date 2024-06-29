2024-06-29 15:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تفيد مصادر لـ”إيشان” بأن تدفقاً للقوات والآليات التركية الثقيلة تتحشد على مناطق بمحافظة دهوك، مع توقعات بمخطط تركي لاحتلال الغالبية العظمى من أنحاء المحافظة، وقد جرى التحضير لهذه المرحلة خلال الأشهر الماضية، بتركيز نقاط عسكرية ثابتة وربطها بشبكة من الطرق، وجعلها متصلة بالأراضي التركية لضمان تدفّق القوات والعتاد عند إطلاق الحملة العسكرية الحاسمة. وقال الرئيس […]

ظهرت المقالة شبكة طرق تربط دهوك بتركيا.. “إيشان” ترصد تحشّداً “عثمانياً” على الحدود أولاً على ايشان.