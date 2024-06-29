2024-06-29 15:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أحصى جهاز الأمن الوطني، السبت، نتائج عملياته النوعية في النصف الأول من 2024 . وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم خلال إيجازه النصف سنوي حول أهم العمليات النوعية التي نفذها الجهاز خلال النصف الأول من ٢٠٢٤ في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن جهاز الأمن الوطني تمكن من اختراق إحدى الحركات السلوكية المنحرفة التي تطلق على نفسها القربانيين. أو العليُ اللهية حيث يقوم أفراد هذه الحركة بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة، ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقاً، وبعد جهد استخباري وميداني جرى القبض على31 متهماً من أعضاء هذه الحركة بعدما سُجلت أكثر من 5 حالات انتحار في محافظات البصرة وواسط والناصرية ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع وخلفيات هذه القضية. وأضاف أنه تم ضبط اكثر من 4 مليون لتر معد للتهريب من النفط الخام ومشتقاته والقبض على 76 متورطاً بالتهريب، فضلاً عن إلقاء القبض على خبير مختص بثقب أنابيب النفط الخام بغية التهريب وهو المسؤول عن عمليات التثقيب في البصرة وديالى وبغداد وصلاح الدين، مشيراً الى أنه تم إلقاء القبض على 192 متهماً بالإرهاب وضبط 122 عبوة محمل بمادة C4 شديدة الانفجار و45 عبوة ناسفة و1440 قنبرة وقذيفة هاون. وأكد أنه تم ضبط أكثر من مليون ونصف المليون حبة مخدرة و38 كغم من مادتي الكريستال والماريجوانا و14 قطرة مخدرة، الى جانب القبض على 130 متهماً بالتزوير والنصب والاحتيال أوهموا المواطنين بالتعيين أو ترويج المعاملات، منوهاً بأنه بجهد استخباري تم تفكيك شبكة دولية للاتجار بالبشر من بينهم نساء دخلن إلى العراق وبحوزتهن طفلين بغية بيعهما مقابل 10 آلاف دولار للطفل الواحد، وكذلك تم إلقاء القبض على 540 مبتزاً إلكترونياً خلال الأشهر الستة الماضية.