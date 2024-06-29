توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم أوروبية بـ42 مليار دولار في مصر

2024-06-29 15:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، إن أكثر من 20 شركة أوروبية وقعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو 42.85 مليار دولار في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وانطلق مؤتمر الاستثمار المصريالأوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبيوالمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين، السبت. و تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير. وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص. فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية. كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدوليوالاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص. وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.