الكشف عن طبيعة إصابة البرغوث

2024-06-29 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الجهاز الطبي الخاص بالمنتخب الارجنتيني، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن طبيعة إصابة قائد الفريق ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "الفحوصات الطبية اكدت ان ميسي لا يعاني من تمزق في العضلة الضامة اليمنى، لكن لديه تشنج فقط".

وأضافت أن "الجهاز الفني للأرجنتين سيجهز ميسي لمباراة ربع النهائي، لكن لا يجرؤ أحد في الأرجنتين على قول إن البرغوث سيتواجد بكامل لياقته في ذلك اليوم"، مبينة أن "عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة".

وغاب ميسي عن مران الخميس الماضي، وسمح له بالذهاب إلى عائلته، لا سيما أن منطقة الإصابة كانت منتفخة جدا.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين أعلن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانغو.

وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الـ16 بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

المصدر: وكالات