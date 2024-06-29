بغداد تحتضن اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب

2024-06-29 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعانطلقت، اليوم السبت، أعمال اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب في مقر العام لنقابة الصحفيين العراقيين.وقال نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاجتماع ناقش طلب انضمام عضوية قطر الى الاتحاد العام للصحفيين العرب"، لافتاً الى أن "قطر بلد مهم ومتقدم ومؤثر إعلامياً على المستوى العالمي، وليس العربي فقط، وهنالك حرص من جميع الأشقاء العرب على انضمامهم للاتحاد".وأضاف أنه "يجب الخروج بقرارات حقيقية وفاعلة في ظل وصول عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين حتى الآن الى (150) شهيداً مع وجود مئات الجرحى من الأسرة الصحفية الفلسطينية".