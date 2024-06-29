وزير الصحة يؤكد تقديم جميع التسهيلات لتنفيذ برنامج التشغيل المشترك للمستشفيات

2024-06-29 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، تقديم جميع التسهيلات لتنفيذ برنامج التشغيل المشترك للمستشفيات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة الفني الدكتور هاني العقابي والإداري الدكتور خميس السعد بحضور المديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات"، لافتاً الى أن "الاجتماع ناقش خطة الوزارة ضمن البرنامج الحكومي لتطوير الواقع الصحي ونسب تنفيذها في بغداد والمحافظات وآلية العمل للمرحلة المقبلة".

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع على "أهمية متابعة إجراءات السلامة المهنية وتوصيات الدفاع المدني وتوفرها في جميع المؤسسات الصحية والمتابعات الدورية بعد الدوام الرسمي"، مشدداً على "إذابة جميع العراقيل وتقديم جميع التسهيلات لإنجاح تنفيذ برنامج التشغيل المشترك للمستشفيات الكبرى التي تم توقيع عقودها لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومتقدمة للمواطن".

ونوه الحسناوي الى "متابعة عمل أقسام الطبابة العدلية في دوائر الصحة وزيارات الميدانية للمؤسسات فضلاً عن متابعة الموقف الدوائي في عموم دوائر الصحة ومراحل إنجاز المشاريع الصحية والتعاون مع الحكومات المحلية بما يضمن تطوير الواقع الصحي".