كشف مضمون التقرير النصفي الأول عن "16 منطقة خضراء" تحيط ببغداد- عاجل

2024-06-29 15:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن مضمون التقرير النصفي الأول حول 16 منطقة خضراء تحيط بالعاصمة بغداد من جهة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الخطة الشاملة في مكافحة مافيات تهريب الوقود والتي انطلقت بقوة في الربع الاخير من 2023 ركزت جهودها على 16 منطقة زراعية تقع على الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وبغداد خاصة وانها تستغل طرق كركوك- بغداد وطرق نسيمية اخرى لتهريب الوقود باتجاه مدن الاقليم وخاصة كلار".

واضاف ان" المناطق الزراعية شهدت 18 عملية مداهمة وتفتيش خلال الاشهر الماضية وتم ضبط العديد من الأوكار السرية التي تضم كميات كبيرة من الوقود بمختلف انواعها مهيأة للتهريب بالاضافة الى اعتقال رؤوس مهمة وهي رهن التحقيق بانتظار قرارات القضاء".

وأشار المصدر الى ان" التقرير النصفي الاول حول المناطق الزراعية الـ 16 القريبة من الحدود الادارية بين ديالى وبغداد اكد انعدام اي قدرة لتهريب او اخفاء اي منتوجات وقود في ظل التشديد والمتابعة، لافتا الى ان" تهريب الوقود عبر طرق ديالى بات شبه مشلول حاليا لكن الجهود الامنية مستمرة في كشف من يقوم بالتهريب وهي تضبط بين فترة واخرى بعضهم من خلال الكمائن والسيطرة على الطرق الرئيسية والنسيمية في الارياف".



