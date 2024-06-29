2024-06-29 16:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، في تصريح غير مسبوق، بوجود مقاتلين إيرانيين في عدة دول عربية، من بينها العراق. وطالب خامنئي، المسؤولين الإيرانيين بالانتباه إلى “الأخطار الخارجية” بدلاً من الخلافات على القضايا الداخلية، مشيراً إلى وجود مقاتلين إيرانيين في بلدان عدة، من بينها لبنان. وقال خامنئي خلال لقاء مع مجموعة من المشاركين […]

ظهرت المقالة خامنئي يقر بوجود مقاتلين إيرانيين في العراق وسوريا ولبنان: من مظاهر جبهة المقاومة أولاً على ايشان.