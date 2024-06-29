كركوك تعلن تسويق (473) ألف طن من الحنطة حتى الآن

2024-06-29 16:36:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت شركة تجارة الحبوب في كركوك، اليوم السبت، عن تسويق (473) ألف طن من محصول الحنطة مؤكدة استمرارها في تسليم مستحقات الفلاحين بشكل يومي .وقال مدير فرع كركوك حسن حمدي محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)؛ إن "الكمية المسوقة في كركوك من الحنطة بلغت حتى الآن (473) ألف طن"، مشيراً الى أن "هناك توافداً كبيراً من قبل الفلاحين على تسويق المحصول إلى الشركة وفق القوائم التي يتم إرسالها من قبل زراعة المحافظة".واضاف أن "فرع الشركة مستمر بشكل يومي في تسليم مستحقات الفلاحين المالية حسب توجيهات رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الكمية المتوقع تسويقها في كركوك ستتجاوز الـ 600 ألف طن خلال الموسم الحالي".وأشار إلى أن "فتح ساحة الحويجة لاستيعاب الكميات المسوقة من الفلاحين وهي من ضمن الخطة التي وضعتها الشركة في تهيئة مواقع إضافية في حال عدم استيعاب المنافذ الرئيسية المحصول" .