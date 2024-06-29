2024-06-29 16:36:07 - المصدر: شفق نيوز

‎شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، "تحييد" ستة عناصر بحزب العمال الكوردستاني، في إقليم كوردستان العراق.

وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" ليعني أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قتلوا أو أسروا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نشرته على منصة إكس، أن قواتها قامت بـ"تحييد ستة من عناصر حزب العمال الكوردستاني، بعد اكتشافهم في منطقة عملياتها في شمال إقليم كوردستان العراق".

وأضافت أن قواتها "حيدت كذلك، أربعة عناصر من وحدات حماية الشعب في مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا.