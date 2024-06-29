محاولتا انتحار فاشلتين لرجلين في بغداد

2024-06-29 16:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن العاصمة بغداد سجلت محاولتي انتحار فاشلتين لرجلين في الاربعين والخمسين من عمرهما.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً تولد 1983 اقدم على الانتحار مستخدما مادة البنزين وقام باشعال نفسه داخل داره ضمن منطقة الشعب".

واشار الى "نقله من قبل ذويه الى المستشفى و حالته لا تخلو من الخطورة".

كما لفت المصدر الى "تسجيل محاولة انتحار فاشلة لرجل مخمور تولد 1971 بعدما حاول رمي نفسه من اعلى جسر الفنون الجميلة ضمن منطقة الوزيرية، وتم انقاذه من قبل المفارز الموجودة".

وشهدت العاصمة بغداد خلال الـ48 الساعة الماضية 7 حالات انتحار، بظروف مختلفة.