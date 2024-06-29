المندلاوي: مشروع الكونغرس بحق رئيس السلطة القضائية مساس بسيادة العراق

2024-06-29 17:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، مشروع الكونغرس الأمريكي بحق رئيس السلطة القضائية سابقة خطيرة ومساس بسيادة العراق.

وعدّ المندلاوي بحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بندًا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، سابقةً خطيرة تضاف لسجل أعمال حكومة بايدن التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك".

وطالب المندلاوي "وزارةَ الخارجية بالتحرك عبر وسائلها الدبلوماسية وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق بجميع سلطاته لمثل هكذا تدخلات مسيئة لها، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأمريكي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى"، مؤكدًا أن "العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل"، ومشددا على أن "مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري وفي حال إقراره سيشكل منعطفا خطيرا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد المندلاوي "دعم مجلس النواب الكامل رئيس السلطة القضائية، ورفضه المطلق لأية إساءة لسلطته ولجميع السلطات"، مشددا على "حرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها".

ويوم امس تداولت صحف أمريكية مشروع قرار امريكي موضوع على طاولة الكونغرس يراد منه جعل رئيس السلطة القضائية فائق زيدان "رجل ايران في العراق".