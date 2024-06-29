مع إغلاق البورصة.. تعرف على سعر الدولار في بغداد وأربيل

2024-06-29 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، عصر السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت كذلك، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.