موقف رسمي من البرلمان العراقي حول الاستهداف الامريكي للقضاء

2024-06-29 17:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

بالوقوف في وجه التدخلات.. العراق يدافع عن سيادته ورموزه في وجه مشروع الكونغرس الأمريكي





ادان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم (السبت 29/6/2024), بشدة مشروع الكونغرس الأمريكي الذي يستهدف رئيس السلطة القضائية العراقية، معتبراً إياه خرقاً لسيادة العراق وتدخلاً غير مقبول في شؤونه الداخلية.





المندلاوي طالب وزارة الخارجية بالتحرك الدبلوماسي لرفض هذه التدخلات، مشدداً على أن علاقات العراق مع الدول الأخرى تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل, مع إعلان دعم مجلس النواب العراقي الكامل لرئيس السلطة القضائية ورفض أي محاولات للتدخل في سلطته أو أي سلطات أخرى في البلاد.







