عملية "ثلاثية المحاور".. الفرقة الاولى تتوغل بعمق 9 كم في "حاوي العظيم"

2024-06-29 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر امني، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، انطلاق عملية من 3 محاور في حاوي العظيم بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قطعات الفرقة الاولى المنضوية ضمن تشكيلات قيادة عمليات ديالى انطلقت من 3 محاور لتنفيذ عملية عسكرية في الجزء الشرقي من حاوي العظيم على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين".

وأضاف ان "العملية والتي تتضمن التوغل بعمق 9 كم ضمن 6 مسارات متقاربة جرت بدعم من المفارز الاستخبارية والاسناد الجوي من اجل تحقيق عدة اهداف"، مؤكدا بان "العملية تأتي لمنع اي مضافات داعشية وتأمين المداخل والمناطق الزراعية القريبة وبعض المرتفعات والمنحدرات خاصة وان الحاوي يمثل جغرافية معقدة من ناحية التضاريس".

واشار الى ان "العملية وهي الخامسة من نوعها خلال 2024 تاتي من اجل تامين محيط القرى المحررة القريبة من الحاوي ودرء اي هجمات ارهابية مع اعادة التمشيط من خلال التوغل بالعمق لمسافات بعيدة".

وبالرغم من مرور 7 سنوات على هزيمة تنظيم داعش الارهابي في العراق، الا ان العمليات العسكرية مستمرة ولاتزال بعض المناطق في الجغرافيا المعقدة شمال وغرب العراق تفرز المزيد من العناصر بالرغم من استمرار العمليات العسكرية.