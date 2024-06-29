2024-06-29 18:00:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – متابعة التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من ممثلي تنسيقية سلم الرواتب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني التقى ممثلية تنسيقية سلم رواتب الموظفين”. ويأتي هذا اللقاء، قبيل التظاهرات الموحدة المقرر انطلاقها يوم غد الأحد في محافظة البصرة، والتي تشمل عموم المحافظات.

ظهرت المقالة قبيل تظاهرتهم الموحدة.. السوداني يلتقي ممثلي تنسيقية سلم الرواتب أولاً على ايشان.