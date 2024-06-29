2024-06-29 18:00:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدث تقرير لأحد المعاهد البريطانية، عن انخفاض إنتاج العراق النفطي خلال العام الحالي، بما يقارب الـ 4 بالمئة. وأفاد تقرير لمعهد إي آي” البريطاني الدولي، بأن “إيران حققت رقما قياسيا في إنتاج النفط بين كبار منتجي النفط“. وأضاف، أن “إنتاج العراق النفطي انخفض هذا العام بنسبة 3.9 % والكويت 4.3% وعمان 1.5%، والإمارات 3.4%، والجزائر […]

ظهرت المقالة 4 بالمئة.. معهد بريطاني يؤكد انخفاض إنتاج العراق النفطي أولاً على ايشان.