التخطيط تعلن منح الرقم الوظيفي لأكثر من 3 ملايين و600 ألف موظف

2024-06-29 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، إتمام منح الرقم الوظيفي لأكثر من 3 ملايين و(600) ألف موظف.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الأرقام شاملة لموظفي الدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)، وجميع موظفي الدولة التي وردت بياناتهم من الجهات المعنية في 23 وزارة".وأضاف، أن "وزارة الداخلية في الصدارة حيث بلغ عدد منتسبيها الحاصلين على الرقم الوظيفي أكثر من 694 ألف منتسب، فيما كانت وزارة الهجرة والمهجرين هي الأقل من حيث عدد موظفيها الحاصلين على الرقم الوظيفي، وبلغ عددهم 1482 موظفا وموظفة".وأشار الهنداوي إلى، أن "عدد موظفي المحافظات بلغ أكثر من مليون و160 ألف موظف، وكان لبغداد الحصة الأكبر بواقع أكثر من 277 ألف موظف، ومحافظة صلاح الدين هي الأقل من حيث عدد الموظفين الحاصلين على الرقم الوظيفي بواقع 6600 موظف"، منبها إلى، أن "هناك قرابة 248 ألف موظف من منتسبي الجهات غير المرتبطة بوزارة، حصلوا على الرقم الوظيفي".