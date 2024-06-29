الخارجية العراقية تعلن رفضها التام لتصريحات نائب في الكونغرس الأمريكي تجاه زيدان

2024-06-29 18:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

تابعت وزارة الخارجية تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز ، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

تؤكد الوزارة رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات.

تعد الوزارة تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، وتؤكد أن محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد.

تأسف وزارة الخارجية لمحاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية