الخارجية ترفض تصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى

2024-06-29 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرفضت وزارة الخارجية، اليوم السبت، تصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى.وقالت الخارجية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".وأكدت الوزارة رفضها التام، لـ "ما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".وأضافت، أن "الوزارة تعد تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة، أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".وتأسفت الوزارة، لـ "محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".