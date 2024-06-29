رغم الانفاق الخدمي والميزانيات.. ناحية بصرية خالية من المدارس والطرق والصحة

2024-06-29 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

انتقد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، خلال زيارته لقضاء الهارثة غياب المدارس التي تليق بمناطق ناحية المسحب مبينا ان اغلبها كرفانية ولا ترتقي لحاجة المناطقة من المدارس.

وقال الخزعلي لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع المدارس الابتدائية في تلك المناطق هي مدارس كرفانية مع وجود مدرسة واحدة فقط ثانوية للبنات كما تعاني المنطقة من نقص حاد في الطرق والجسور والكهرباء والصحة وخدمات أخرى"، مستغربا "عدم اكتراث المحافظة للمطالبات التي اطلقت بإدراج المشاريع المطلوبة والمقترحة من السكان معربا عن أسفه للاستجابة الضعيفة من الجهات المعنية".

وطالب بـ"تكثيف الجهود لتحسين الخدمات في الهارثة وتلبية احتياجات سكانها الذين قدموا تضحيات كبيرة للدفاع عن الوطن".

وتعاني العديد من مناطق ونواحي محافظة البصرة وغيرها من المحافظات ازمة نقص حاد بالخدمات، مقابل تركيز الخدمات والانفاق على مراكز المدن ومناطق محددة، مايكشف عن وجود "لاعدالة" في توزيع الخدمات.