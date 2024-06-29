وزير التربية: كرامة الملاكات التربوية خط أحمر وسنلاحق قضائيا من يحاول المساس بها

2024-06-29 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، أن كرامة الملاكات التربوية خط أحمر وسنلاحق قضائيا من يحاول المساس بها.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجبوري وخلال زيارته التفقدية برفقة مدير عام تربية ميسان جواد كاظم سلطان الصگري إلى منزل المراقب (سهيل نجم) للاطمئنان على صحته والاستعلام عن احتياجاته العلاجية وإمكانية تماثله للشفاء بأسرع وقت ممكن".وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "كرامة الملاكات التربوية خط أحمر وسنلاحق قضائيا من يحاول المساس بها".وأضاف البيان، أن "المراقب تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد الطلبة أثناء تواجده مراقبا في المركز الامتحاني".وأشار إلى، أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من تسبب بالأذى للتربوي وأن القضاء هو الفيصل في حماية الهيئات التعليمية والتدريسية التي تضحي من أجل إنجاح العملية الامتحانية".