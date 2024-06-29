2024-06-29 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

تعد درجات الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على الأطفال، إذ تسخن أجسامهم أسرع بثلاث إلى خمس مرات من أجسام البالغين. ويوضح حسن محمد إبراهيم، أخصائي طب الأطفال، أن الأطفال والرضع لا يتكيفون مع الحرارة مثل البالغين لأنهم لا يتعرقون كثيرًا. علاوة على ذلك، قال الدكتور سامر سعادة، طبيب الأطفال في مركز ميدكير الطبي، إن الأطفال لديهم […]

ظهرت المقالة “لا تتركوهم داخل السيارة”.. نصائح لحماية الأطفال خلال الصيف أولاً على ايشان.