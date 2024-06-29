2024-06-29 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”. وأوضح زكي في تصريح متلفز لقناة “القاهرة” الإخبارية أن “القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه”. وأشار إلى “توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، […]

ظهرت المقالة الجامعة العربية تعلن رفع حزب الله من تصنيفات الإرهاب أولاً على ايشان.