2024-06-29 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بياناً، عبّرت فيه عن “رفضها” لتصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وعدّته تدخلاً في شؤون العراق. وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “وزارة الخارجية تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز ، تجاه رئيس مجلس القضاء […]

ظهرت المقالة العراق “يعترض” رسمياً على مساس الكونغرس بفائق زيدان: نعده تدخلاً في شؤوننا أولاً على ايشان.