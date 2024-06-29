العراق يرد على الكونغرس: نرفض المساس بزيدان

2024-06-29 19:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفضت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، تصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، بحق رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، عادة إياها "تدخلاً سافراً بالشأن العراقي".

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات، من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات.

وعدت الوزارة تلك التصريحات "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، لافتة إلى أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، وفق البيان، عن أسفها لـ"محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".