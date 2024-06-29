الاتحاد البلجيكي يحذف فيديو "تهديد مبابي" ويعتذر

2024-06-29 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتذر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، السبت، بعدما نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقول فيه لاعب الوسط أمادو أونانا إنه سيركل كيليان مبابي قائد فرنسا، عندما يتواجه المنتخبان في دور الـ16 ببطولة أوروبا 2024، الإثنين.

ويظهر في الفيديو، الذي حذفه الاتحاد البلجيكي، الكوميديان بابلو أندريس يغني "من سيركل ساق مبابي؟"، ويظهر بعدها أونانا في الفيديو مجيبا "أمادو أونانا".

واعتذر المتحدث الإعلامي لمنتخب بلجيكا ستيفان فان لوك في بداية المؤتمر الصحفي اليومي للفريق، السبت.

وقال: "كان الهدف من الفيديو أن يكون فكاهيا، لكنه حُذف منذ ذلك الحين. نود الاعتذار لمن شعر بالإهانة بسبب الفيديو. هذا ينهي الأمر بالنسبة لنا".

ولم يقابل الفيديو بالترحاب في وسائل الإعلام الفرنسية، وأثار تغطية إعلامية واسعة.

وكان مبابي تعرض لإصابة في أنفه خلال لقاء فرنسا مع النمسا، وخاض اللقاء الأخير في دور المجموعات أمام بولندا مرتديا قناعا واقيا.