وزيرة الهجرة تعلن عودة 734 نازحا من آخر مخيم في السليمانية

2024-06-29 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم السبت، عودة 734 نازحا من آخر مخيم في السليمانية إلى مناطقهم الأصلية في صلاح الدين ونينوى.وقالت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عودة (734) نازحاً من مخيم (آشتي) آخر مخيمات النزوح في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاءي بلد والدجيل بمحافظة صلاح الدين وقضاء سنجار بمحافظة نينوى".وأضافت، أنه "بناءً على توجيهات الوزيرة، قامت كوادر الوزارة بتسليم (صكوك) المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار للأسر العائدة، إضافة إلى السلع المعمرة (شاشة بلازما، طباخ، ثلاجة)".