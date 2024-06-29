نتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-06-29 20:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - إحسان المرسومي
جرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز المؤهل لنجوم العراق للموسم 2024/2025.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز المؤهل لدوري نجوم العراق للموسم 2024/2025 شهدت العديد من المباريات المثيرة حيث تغلب الرمادي على الجولان بهدف نظيف، كما حقق الكرمة فوزا ثمينا على الناصرية 3- 2.
واضاف أن نادي ديالى نجح في تخطي منافسه البيشمركة بهدفين دون رد، فيما تغلب المصافي على الاتصالات بهدفين دون رد.
جرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز المؤهل لنجوم العراق للموسم 2024/2025.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز المؤهل لدوري نجوم العراق للموسم 2024/2025 شهدت العديد من المباريات المثيرة حيث تغلب الرمادي على الجولان بهدف نظيف، كما حقق الكرمة فوزا ثمينا على الناصرية 3- 2.
واضاف أن نادي ديالى نجح في تخطي منافسه البيشمركة بهدفين دون رد، فيما تغلب المصافي على الاتصالات بهدفين دون رد.