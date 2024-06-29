نتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم

2024-06-29 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميجرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز المؤهل لنجوم العراق للموسم 2024/2025.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز المؤهل لدوري نجوم العراق للموسم 2024/2025 شهدت العديد من المباريات المثيرة حيث تغلب الرمادي على الجولان بهدف نظيف، كما حقق الكرمة فوزا ثمينا على الناصرية 3- 2.واضاف أن نادي ديالى نجح في تخطي منافسه البيشمركة بهدفين دون رد، فيما تغلب المصافي على الاتصالات بهدفين دون رد.