قصف مدفعي تركي يطال إحدى بلدات دهوك في كوردستان

2024-06-29 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بتعرض إحدى نواحي محافظة دهوك الى قصف مدفعي تركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية ديرلوك تعرضت لقصف مدفعي تركي حيث سقطت قذيفتان داخل المدينة".

وأكد المصدر، "عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء القصف".

وأفاد شهود عيان، اليوم السبت، بأن سكان قرية "دركلا ميسا" التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك قد نزحوا عن قريتهم بسبب الاشتباكات المستمرة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي بالاضافة إلى القصف المدفعي والجوي من قبل القوات العسكرية التركية.

كما أخبر مصدر حكومي، الوكالة، باشتعال النيران في مزارع وغابات قرية "ميسكا" التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك.

ولفت المصدر، إلى أن "النيران ما تزال مشتعلة ولم تتمكن فرق الدفاع المدني وسكان المنطقة من إخمادها بسبب الوضع الأمني المتدهور في المنطقة".