2024-06-29 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم السبت، بأن سكان قرية "دركلا ميسا" التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك قد نزحوا عن قريتهم بسبب الاشتباكات المستمرة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي بالاضافة إلى القصف المدفعي والجوي من قبل القوات العسكرية التركية.

وقال أحد الشهود، لوكالة شفق نيوز، أن "النازحين معظمهم من الرعاة والفلاحين"، موضحاً أن "الاشتباكات وقعت بالقرب من قريتهم مما اضطرهم إلى تركها".

وفي سياق متصل، أخبر مصدر حكومي، الوكالة، باشتعال النيران في مزارع وغابات قرية "ميسكا" التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك.

ولفت المصدر، إلى أن "النيران ما تزال مشتعلة ولم تتمكن فرق الدفاع المدني وسكان المنطقة من إخمادها بسبب الوضع الأمني المتدهور في المنطقة".