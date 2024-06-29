2024-06-29 20:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النقل البرلمانية، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، تراجع الاقبال على وسائل النقل الجماعي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بغداد، واللجوء إلى السيارات الصغيرة في التنقل.

وقال عضو اللجنة كاظم موسى، لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع درجات الحرارة اثر كثيرًا على اعتماد المواطنين على النقل العام وخاصة الجماعي (المنشآت الكبيرة والكيات) وغيرها، ودفع باللجوء الى سيارات النقل الصغيرة من اجل السرعة في التنقل".

وبين ان "المواطن البسيط والفقير الذي لا يملك أجور سيارات النقل الصغيرة سيستمر باستخدام سيارات النقل العام الجماعي، لكن هناك تراجع بهذا الاستخدام، عكس فصل الشتاء، الذي تعود فيه الحركة نحو استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل طبيعي، رغم ان النقل الجماعي يساهم بشكل كبير في خفض الازدحامات الخانقة في الشوارع".

وتسعى وزارة النقل على تفعيل النقل الجماعي، حيث افتتح حتى الان في بغداد اكثر من 30 خطًا من اصل 72 خط نقل جماعي وتنوي الوزارة افتتاحها في بغداد، فيما يؤشر مراقبون فشل النقل الجماعي بجذب الراكبين ودفعهم للتخلي عن عجلاتهم الخاصة، بفعل بطء حركة النقل العام في الشوارع المزدحمة.

وفي ذات الوقت، ينشط في الصيف اقبال الركاب على صعود "الكيات" الحديثة التي تحتوي على "التبريد" وتصبح جملة "التبريد" ملازمة لنداءات اصحاب الكيات التي تعمل في الخطوط الداخلية ببغداد لترغيب الركاب وجذبهم، بالمقابل يتراجع الاقبال على الكيات ذات الموديلات القديمة التي لاتمتلك التبريد.