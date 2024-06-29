المندلاوي يبارك لشبكة الإعلام نيلها المراكز الأولى في المهرجان العربي

2024-06-29 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، لشبكة الإعلام نيلها المراكز الأولى في المهرجان العربي.وقال المندلاوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُبارك لشبكة الإعلام العراقي نيلها المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 والمنعقد في تونس، والذي يعدّ استحقاقا متميزا واستثنائيا لقطاعنا الإعلامي الرائد الذي عاد ليشغل مكانته بكل ثقة وتميز في الأداء ونشر المحتوى المهني الهادف بكل استقلالية وحرية".وأكد المندلاوي، "دعم السلطة التشريعية للإعلام عبر تشريع قوانين ضامنة لحرية الكلمة والتعبير، باعتباره شريكا أساسيا في بناء التجربة الديمقراطية، ومحاربة الظواهر السلبية المهددة لمجتمعنا".