الثاني خلال ساعات.. قصف تركي عنيف لناحية دايرلوك في دهوك

2024-06-29 20:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم السبت (29 حزيران 2024)، بوقوع قصف تركي عنيف على احدى نواحي محافظة دهوك، في ثاني قصف من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قصفا تركيا عنيفا بالطائرات طال ناحية دايرلوك في محافظة دهوك"، مؤكدا "ونزوح 28 عائلة من المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي بالاضافة إلى القصف المدفعي والجوي من قبل القوات العسكرية التركية على محافظة دهوك، ما ادى الى اشتعال النيران في مزارع وغابات قرية ميسكا التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك.