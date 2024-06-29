2024-06-29 20:54:06 - المصدر: منصة إيشان

ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها “السحر الأسود” على رئيس المالديف محمد مويزو. وبحسب ما أفاد موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أوقفت الشرطة الوزيرة، يوم الأحد الماضي، في العاصمة مالي مع شخصين آخرين. وأضاف الموقع أن “الشرطة قررت حبسها لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات”، دون […]

ظهرت المقالة القبض على الوزيرة “فاطمة شمناز” بتهمة ممارسة “السحر الأسود” ضد رئيس المالديف أولاً على ايشان.