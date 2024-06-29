2024-06-29 20:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السفارة السعودية لدى الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت، أنها تتابع من كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان. وقالت السفارة في بيان نشرتها عبر منصة “إكس”، إنها “تحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري”. وتنوه السفارة “بضرورة تواصل المواطنين معها […]

ظهرت المقالة السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان “فوراً” أولاً على ايشان.