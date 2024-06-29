اربيل تحتضن نهائي بطولة العراق للملاكمة بمشاركة مختلف المحافظات (صور)

2024-06-29 21:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في منطقة شقلاوة ضمن محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت نهائي بطولة العراق للملاكمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان البطولة شارك فيها أكثر من 50 لاعبا من مختلف الفئات العمرية مع اندية من جميع المحافظات العراقية.

واضاف مراسلنا ان البطولة تضمنت اقامة عدة جولات بين الفرق المشاركة من أوزان مختلفة حيث جرى تتويج الفائزين فيها.

وقال سجاد (الحائز على الجائزة الذهبية) لوكالة شفق نيوز؛ "انا من محافظة ميسان شاركت في هذه البطولة وتمكنت من الحصول على المرتبة الاولى وذلك بفضل والدي والمدربين وسعيد جدا بالحصول على هذا اللقب واعتبره انجازا لي".

وأضاف؛ "اطمح بعد هذا الانجاز أن اشارك في البطولات الدولية واكون ممثلا للعراق فيها وحقق نتائج جيدة في هذا المجال".

ومن جهته قال مهدي (ملاكم مشارك في البطولة) لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه البطولة التي أقيمت في منطقة سياحية باربيل رائعة ومهمة ويساهم في زيادة الإقبال على رياضة الملاكمة اضافة الى انه يسلط الضوء اكثر على اهمية هذه الرياضة في العراق كوننا نمتلك مواهب شبابية جيدة".