هلع بين المواطنين في أبو نؤاس والكرادة بسبب احتفالات غير مسبوقة والعاب نارية شديدة

2024-06-29 21:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، تسجيل حالات هلع بين المواطنين بسبب صخب شديد واطلاق العاب نارية شديدة باحتفالات على شارع ابو نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "نقابة الصحفيين العراقيين نظمت حفلا بمناسبة عيد الصحافة العراقية"، مشيرا الى ان "فعاليات كبيرة واحتفالات غير مسبوقة واستخدام العاب نارية شديدة تسببت بحالات هلع بين المواطنين في ابو نؤاس والكرادة".



