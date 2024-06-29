سويسرا تتأهل إلى ربع نهائي اليورو بفوزها على إيطاليا بدور الـ 16

2024-06-29 22:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن المنتخب السويسري من الفوز على نظيره الإيطالي 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن مباريات الدور الـ 16 لبطولة اليورو.وافتتح التسجيل للمنتخب السويسري، ريمو فريلير في الدقيقة الـ 37، فيما أحرز روبين فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 46.وتلتقي سويسرا الفائز من لقاء إنجلترا وسلوفاكيا، الذي يجري غداً على ملعب فيلتينس أرينا".