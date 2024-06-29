بمناسبة عيد الصحافة.. انطلاق احتفالات فروع نقابة الصحفيين العراقيين ببغداد

2024-06-29 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاانطلقت، مساء اليوم السبت، احتفالات فروع نقابة الصحفيين العراقيين على حدائق أبي نواس ببغداد بمناسبة عيد الصحافة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن حدائق أبي نواس ببغداد، شهدت مساء اليوم، انطلاق احتفالات فروع نقابة الصحفيين العراقيين، بمناسبة الذكرى السنوية 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية.وأضاف، أن الاحتفالات حضرها نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، وممثلو الوفود الصحفية العربية، ومشاركة ممثلي فروع النقابة من محافظات العراق كافة.