2024-06-29 22:06:06 - المصدر: منصة إيشان

غمز محمد الباوي، الوزير السابق هويشار زيباري، في تدوينة له، رفض فيها الاتهمات التي صدرت من أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، بخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما أشر وجود تواطؤ بين زيباري وعضو الكونغرس الأمريكي. وقال الباوي في تغريدة له “عضو في الكونغرس الأمريكي، يتدخل بالشأن العراقي، تدخل فاضح وغير مسموح، ويتحدث عن دور […]

ظهرت المقالة محمد الباوي يغمز هوشيار زيباري ويؤشر تواطؤه باتهامات الكونغرس لفائق زيدان أولاً على ايشان.