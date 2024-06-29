2024-06-29 22:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن تفاصيل مقتل شخص وإصابة مستطرق إثر خلاف عائلي بسبب شأن عائلي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "في الساعة 6:30 من مساء اليوم، أقدم كل من (م.م.ج) تولد 2009 (القاتل) و(ع.ج.ع) تولد 1985 (منتسب بالحشد الشعبي)، و(س.ق.ف) كاسب تولد 1991، على قتل المدعو (ص.ج.س) تولد 1950 كاسب، نتيجة خلاف عائلي بينهم (بسبب إمرأة) أمام داره وإصابة أحد المستطرقين، ضمن مدينة الصدر".

وأكد المصدر، "نقل المصابين إلى مستشفى (الإمام علي)، والقبض على جميع الجناة وإيداعهم التوقيف، مع ضبط بندقية كلاشنكوف من قبل دوريات مركز شرطة التهذيب والشرطة الاتحادية".