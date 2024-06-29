صواعق البرق توقف مباراة ألمانيا والدنمارك

2024-06-29 23:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعقرر مايكل أوليفر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك إيقاف اللقاء الجاري الآن على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ثمن نهائي يورو 2024.وأوقف حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 35 بسبب صواعق البرق التي بدأت في ضرب الملعب مع هطوال الأمطار بغزارة.وغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب وتوجهوا مباشرة إلى مقاعد البدلاء، في الوقت الذي بدأ فيه الدنمارك في التحسن بعد البداية القوية لألمانيا في أول 15 دقيقة من اللقاء.وبعد دقائق غادر لاعبو الفريقين الملعب تمامًا متوجهين إلى غرف الملابس مع كثافة هطول الأمطار.يذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه في ربع النهائي، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.