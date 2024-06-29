الوقف السني يرفض التصريحات المسيئة من قبل الكونغرس الأمريكي ضد القاضي زيدان

2024-06-29 23:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم السبت (29 حزيران 2024) رفضه للتصريحات المسيئة من قبل نائب في الكونغرس الأمريكي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.





وقال رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تابعنا التصريحات المسيئة التي صدرت من النائب في الكونغرس الامريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، في محاولة للنيل من الرموز الوطنية في جمهورية العراق، لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية".

وأضاف، "اننا في ديوان الوقف السني اذ نعلن عن رفضنا التام للمزاعم الباطلة والتصريحات الشائنة بحق قمة الهرم القضائي العراقي، نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات القانونية الحاسمة لمنع التطاول على سيادة الدولة العراقية والحيلولة دون المساس بالشؤون الداخلية"